Bolsonaro diz que por ele não haveria Carnaval em 2022

o mandatário responsabilizou os governadores e prefeitos pelo surto da doença no ano passado, pelo fato dos gestores terem realizado a festa carnavalesca edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quinta-feira (25/11), manifestou-se contra a realização do Carnaval em 2022.

“Por mim, não teria Carnaval, mas tem um detalhe: quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), quem decide são os governadores e prefeitos”, disse Bolsonaro, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.

Bolsonaro responsabilizou os governadores e prefeitos pelo surto da doença no ano passado, pelo fato dos gestores terem realizado a festa carnavalesca.

PUBLICIDADE

“Não quero aprofundar nessa que poderia ser uma nova polêmica. Em fevereiro do ano passado, ainda estava engatinhando a questão da pandemia, pouco se sabia, praticamente não tinha óbito no Brasil, eu declarei emergência e os governadores e prefeitos ignoraram, fizeram Carnaval no Brasil”, prosseguiu.

Continue lendo no Metrópoles .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE