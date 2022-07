Bolsonaro é rejeitado por 53% da população, aponta Datafolha

De acordo com a nova pesquisa, Jair Bolsonaro (PL) tem o maior índice de rejeição entre os presidenciáveis edit

247 - O Instituto Datafolha mostrou, nesta quinta-feira (28), que Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado na pesquisa, tem 53% de rejeição, contra 36% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista venceria a eleição em primeiro turno, apontaram as novas estatísticas.

De acordo com os números, Lula aumentou a sua quantidade de votos entre os homens. O ex-presidente também continua com vantagem sobre o seu adversário no público feminino.

A pesquisa mostrou que Lula ganha de Bolsonaro na Região Nordeste com uma diferença de quase 40 pontos percentuais.

Entre aqueles que chegaram até o ensino fundamental no Brasil, o petista conseguiu uma vantagem superior a 20 pontos.

Entre os mais pobres, Lula teve mais de 30 pontos de diferença para o candidato do PL.

A pesquisa, feita nessa quarta (27) e nesta quinta, foi realizada com 2.566 eleitores em 183 municípios. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01192/2022.

