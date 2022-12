Bolsonaro nomeia indicado de Lula como comandante interino do Exército

Bolsonaro ainda exonerou o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen do cargo de comandante de Operações Navais. Ele é o indicado de Lula para comandar a Marinha edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) oficializou a troca de comando no Exército e nomeou o general Júlio Cesar de Arruda como comandante interino do Exército a partir de 30 de dezembro. Ele é o indicado do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para chefiar a Força em seu governo.

Com a mudança, Arruda deixa a chefia do Departamento de Engenharia e Construção.

A nomeação foi assinada na terça-feira (27) e publicada nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU), quatro dias antes da posse de Lula.

Futuro ministro da Defesa, José Múcio já havia negociado com o atual chefe da pasta, Paulo Sérgio Nogueira, a antecipação na troca do comando do Exército.

Outra medida de Bolsonaro foi exonerar do cargo de comandante de Operações Navais o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, indicado por Lula para comandar a Marinha. Olsen, no entanto, não foi nomeado por Bolsonaro para a nova função.

"Os comandados serão os mesmos. Eu estarei na transição. No dia 30, às 10h30, o general Freire vai sair e entregar interinamente a quem vai comandar definitivamente. É uma coisa absolutamente tranquila, não há viés político, sem nenhum problema", garantiu Múcio na terça-feira (27), falando em uma troca de comandos da "forma mais pacífica possível".

