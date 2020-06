Bolsonaro pede que provas do inquérito das fake news não sejam usadas na ação de cassação no TSE

247 - A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que rejeite compartilhar provas colhidas no inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) com as ações que a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por crimes eleitorais.

Segundo a Folha de S. Paulo, o pedido de compartilhamento de informações foi feito pelo PT.

A solicitação ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ter determinado, no último dia 27, uma operação policial contra apoiadores e parlamentares ligados ao governo.

Na próxima semana, o TSE irá julgar duas ações contra a chapa encabeçada por Bolsonaro e que elegeu Hamilton Mourão para vice. As duas representações apuram se Bolsonaro apoiou a iniciativa de criminosos para invadir um grupo virtual intitulado “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, que tinha mais de 2,7 milhões de pessoas.

