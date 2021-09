Bolsonaro perde apoio dos evangélicos, aponta Datafolha

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira (17) revela, dentre outros aspectos, que Bolsonaro vem perdendo campo e credibilidade entre grupos tradicionais da sua base, como os evangélicos. Entre os cristãos, o derretimento do apoio a Bolsonaro é crescente.

A aprovação de seu governo entre este grupo caiu 11 pontos percentuais. Para 29% dos evangélicos, o desempenho de Bolsonaro é considerado ótimo ou bom. Em janeiro sua aprovação era de 40%.

Segundo a pesquisa, entre aqueles que se declaram evangélicos, há mais reprovação do que aprovação: 41% deste nicho.

A reportagem do jornal O Globo destaca que a conduta de Bolsonaro tem desagradado até o seu público mais fiel desde o início do seu mandato. Em dezembro de 2019, 36% dos evangélicos qualificavam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. O volume começou este ano em 40%, foi a 37% em março e girou entre 33% e 34% até chegar aos atuais 29%.

A pesquisa também mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, com 44% das intenções de voto . No 2º turno, ex-presidente derrota Bolsonaro por 56% a 31%.

A aprovação de Jair Bolsonaro nas redes sociais também caiu 2% na opinião pública não militante nos sete dias após as manifestações do 7 de setembro , quando bolsonaristas foram às ruas defender um golpe no país. Considerando todos os dias de setembro até aqui, o índice é de 9,6%, de acordo com a MAP, agência de análise de dados.

