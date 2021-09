Aprovação de Bolsonaro cai a 2% na opinião pública não militante após 7 de Setembro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A aprovação de Jair Bolsonaro nas redes sociais foi de 2% na opinião pública não militante nos sete dias após as manifestações do 7 de setembro, quando bolsonaristas foram às ruas defender um golpe no país. Considerando todos os dias de setembro até aqui, o índice é de 9,6%, de acordo com a .MAP, agência de análise de dados.

Segundo a Coluna do Estadão, a reprovação quase total a Bolsonaro acontece numa semana em que a política esteve no centro dos debates das redes, pois foi responsável por 67% dos comentários nas redes sociais.

Fora do temas direita e esquerda, a opinião pública não militante volta suas atenções para temas do dia-a-dia, como saúde mental, responsável por 12,5% de participação, impulsionada pelo Setembro Amarelo. Depois aparecem o emprego (9%), educação à distância (7,4%) e diversidade (7,4%) dominaram os debates.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais

PUBLICIDADE