Bolsonaro posta salmo e se diz "oprimido"

"Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam; o tempo todo me atacam e me oprimem", postou Jair Bolsonaro no Facebook, para se apresentar como adversário do "sistema", num movimento que orienta sua narrativa para um golpe de Estado edit

247 - Com a popularidade em decadência pela estagnação econômicas, por crimes de responsabilidade, além de posições avessas aos direitos sociais, Jair Bolsonaro resolveu publicar no Facebook um salmo para dizer que está sendo "oprimido".

"- - - SALMO 56 1- Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam; o tempo todo me atacam e me oprimem. 2- Os meus inimigos pressionam-me sem parar; muitos atacam-me arrogantemente. 3- Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. 4- Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? 5- O tempo todo eles distorcem as minhas palavras; estão sempre tramando prejudicar-me. 6- Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida", postou ele no Facebook.

Além de um crescimento pífio de 1% em 2019, Jair Bolsonaro é investigado por tentativas de interferência na Polícia Federal, estimula atos contra o Supremo Tribunal Federal e viola recomendações de autoridades da área médica ao comparecer a manifestações de rua, um crime contra a saúde pública.

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (28), 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo, um recorde negativo da sua gestão. Outro levantamento, do Atlas Político, apontou que 58,1% dos eleitores avaliam o governo ruim ou péssimo.

Em sua postagem na rede social, Bolsonaro questionou: "7- Deixarás escapar essa gente tão perversa?". "Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. 8- Registra, tu mesmo, o meu lamento; recolhe as minhas lágrimas em teu odre; acaso não estão anotadas em teu livro? 9- Os meus inimigos retrocederão, quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor", continuou.

"10- Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo,11- Em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? 12- Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. 13- Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos", acrescentou.

