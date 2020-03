Bolsonaro pressiona Mandetta a negar recomendações médicas e científicas

Bolsonaro ataca ministro da Saúde, único centro de racionalidade na crise do coronavírus e põe país ainda mais sob ameaça edit

247 - Jair Bolsonaro está pressionando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atacando-o nos bastidores do governo, para que ele passe a adotar o discurso negacionista sobre a pandemia do coronavírus. Para Bolsonaro, Mandetta estimula "histeria".

Ele tem dito deputados bolsonaristas que Mandetta tem que adotar a retória de Paulo Guedes e defenda a manutenção da atividade econômica normlamente. Mais ainda, ele quer que o ministro apoie sua tese de liberação de protestos nas ruas contra o Congresso e o STF.

Ele também tem considerado que o tom adotado pelo Ministério da Saúde tem gerado "histeria", relatam os jornalistas Gustavo Uribe e Natália Cancian na Folha de S. Paulo.

Com um discurso técnico, em consonância com os protocolos internacionais de saúde pública, o ministro tem defendido, por exemplo, que as pessoas não participem de aglomerações e adotem medidas de precaução, além de ficarem em isolamento se tiverem sintomas.