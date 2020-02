Bolsonaro, que dirigiu moto no litoral, está com a CNH vencida desde novembro

Uma consulta com o CPF de Jair Bolsonaro no site do Detran comprova que sua carteira de habilitação venceu há mais de três meses. Nesta segunda, ele postou vídeo dirigindo moto edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro está com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Uma simples consulta no Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) com o seu CPF, que também é encontrado facilmente no Google, mostra que a sua CNH venceu em 09/11/2019.

Tudo isso não seria problema não fosse o fato de Bolsonaro ter postado vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), editado com trilha sonora em uma espécie de videoclipe, que mostra o ex-capitão pilotando uma moto no Guarujá, litoral de São Paulo, onde ele passa o Carnaval.

