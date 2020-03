Bolsonaro quer 'colocar crise no colo dos governadores', diz analista

O presidente Jair Bolsonaro faz uma aposta arriscada com sua atuação durante a pandemia do coronavírus e tenta associar a vindoura crise econômica aos governadores, avalia especialista edit

Da Agência Russa Sputnik News - Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a importância de medidas de isolamento social para minimizar os efeitos do coronavírus, Bolsonaro tem apostado na direção contrária do consenso científico. O presidente defende que a COVID-19 é apenas uma "gripezinha" e critica os governadores por implantarem práticas de quarentena .

"Alguns vão morrer, vão morrer, lamento, é a vida. Não pode parar uma fábrica de automóveis porque tem mortes no trânsito", falou Bolsonaro em entrevista para o Brasil Urgente, da Band, na sexta-feira (27).

A cientista política Maria do Socorro Sousa Braga, professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), avalia que o presidente tenta fazer com que a crise econômica que será criada pela pandemia seja associada aos governos estaduais.

"Ele está jogando com algo que é seríssimo. Se muitas pessoas morrerem, ele não vai ter como se cacifar, mesmo jogando eleitoralmente, ou seja, ele está assinando embaixo também sua sentença de morte", diz Braga à Sputnik Brasil.

Projeção do Imperial College prevê que caso o Brasil não adote nenhuma medida de isolamento social, a COVID-19 pode causar mais de um milhão de mortos no país. Já a previsão com medidas de afastamento social e testes massivos prevê 44,3 mil mortes.

Apesar da movimentação de Bolsonaro, Braga ressalta que o governador de São Paulo, João Doria , tem se fortalecido com os embates contra o presidente. "Doria se fortaleceu, ele foi para a linha de frente com esse último debate que a gente ouviu, tomando um posicionamento mais agressivo e propositivo em relação à crise", diz a professora da UFSCar.

O líder tucano afirmou que Bolsonaro precisa "dar o exemplo" e tem sido um crítico vocal do Governo Federal.

Além do posicionamento de Doria, a cientista política também destaca a atuação do governador de Goias, Ronaldo Caiado, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como contraposição às medidas do Palácio do Planalto.