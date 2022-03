Bolsonaro sinaliza que terá Braga Netto como seu vice nas eleições de outubro

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro sinalizou que deverá indicar o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, para ser o seu candidato a vice na eleição presidencial deste ano. Em entrevista à Jovem Pan, nesta segunda-feira (21), ao ser questionado se poderia confirmar Braga Netto como vice, Bolsonaro respondeu que iria “dar mais uma dica: é nascido em Belo Horizonte. E fez colégio militar”. Braga Netto nasceu em 11 de março de 1957, em Belo Horizonte e se formou no no curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em 1978.

Ele também enviou um recado ao ex-ministro do meio Ambiente Ricardo Salles ao apontar que ele poderá ser o candidato a vice numa chapa encabeçada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, na disputa pelo governo de São Paulo. “Salles, [você] está aberto ao Senado e a vice em São Paulo, ok?”, disse Bolsonaro.

Os ministros que pretendem disputar o pleito de outubro devem deixar os cargos que ocupam até o dia 2 de abril. De acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro teria definido que as saídas devem acontecer dois dias antes, no dia 31 de março. “A expectativa é que Braga Netto deixe o cargo para ficar à disposição do presidente, apesar da oficialização do vice só ocorrer nas convenções partidárias”, destaca a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE