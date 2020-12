"Bolsonaro trata os brasileiros como imbecis", diz Paulo Pimenta, após ele confessar que Queiroz pagava suas contas pessoais

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) reagiu com indignação à confissão feita por Jair Bolsonaro de que Fabrício Queiroz, pivô do esquema de corrupção da "rachadinha", pagava suas despesas pessoais edit

247 – O Brasil atingiu um grau de degradação institucional tão absurdo que nem mesmo a confissão feita por Jair Bolsonaro de que suas despesas pessoais eram pagas com os recursos do esquema de corrupção da "rachadinha", que desviava salários de servidores públicos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), provoca mais indignação. Foi preciso que o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, dissesse o óbvio. "Bolsonaro trata todos nós como imbecis", disse ele nas redes sociais.

Mais cedo, Bolsonaro foi ao programa do apresentador José Luiz Datena, na Bandeirantes, e fez sua confissão. "Vamos apurar? Vamos, mas cada um com a sua devida estatura, e não massacrar o tempo todo, como massacram a minha esposa, quando falei desde o começo que aqueles cheques do Queiroz ao longo de dez anos foram para mim, não foram para ela. Eu dava 89... divide aí, Datena. R$ 89 mil por dez anos, dá em torno de R$ 750 por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! R$ 750 por mês. O Queiroz pagava conta minha também. Era de confiança, tá", afirmou, sem justificar por que emprestaria dinheiro para que Queiroz pagasse suas próprias contas pessoais.

Pimenta reagiu com indignação. Confira:

. @jairbolsonaro se vitimiza e trata todos nós como imbecis. Autoriza a quebra do teu sigilo bancário, do teu filho, da Lady Micheque, do Queiroz e prova que não tem dinheiro sujo nas contas. Chega de cinismo !! Prova que não tem dinheiro da milícia nas contas de vcs — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) December 16, 2020

