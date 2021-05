Bolsonaro vai condecorar com medalha naval Lira, Pacheco e Ibaneis

247 - Jair Bolsonaro condecorará 30 autoridades com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito Naval, entre elas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), os três envolvidos no "Bolsolão", esquema que envolveu a criação de um orçamento secreto, paralelo, de R$ 3 bilhões, com o objetivo de beneficiar aliados na Congresso, com parte dos recursos sendo destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços ate 259% maiores que os valores de referência. A informação é de Fausto Macedo, do Estadão.

Documentos do Ministério do Desenvolvimento Regional mostram que Ibaneis direcionou R$ 15 milhões da pasta para obras e compra de máquinas agrícolas. Parte desse dinheiro foi repassado ao Piauí, estado onde o governador cresceu.

Lira, conforme revelado pelo Estadão, manejou a soma dos valores de emendas individuais de 14 parlamentares, um total de R$ 114.6 milhões.

Já Pacheco se beneficiou indiretamente do esquema, já que teve sua eleição à presidência do Senado facilitada por Davi Alcolumbre, que manejou R$ 50 milhões a senadores.

Entre outros que receberão a condecoração, estão os ministros da Educação, Milton Ribeiro, e das Comunicações, Fábio Faria, governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr, de Rondônia, Marcos Santos, e do Sergipe, Belivaldo Chagas.

Além deles, receberão a medalha os deputados federais Bia Kicis (PSL-DF), Bibo Nunes (PSL-RS) e Éder Mauro (PSD-PA) e os senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Marcos Rogério (DEM-RO), Leila Barros (PSB-DF) e José Reguffe (Podemos-DF).

Segundo o regulamento da Ordem do Mérito Naval, ela se destina a militares da marinha e personalidades civis e militares que tenham "prestado relevantes serviços à Marinha".

