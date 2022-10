Campanha de Bolsonaro quis mudar regras e quase cancela ida ao debate da Band

Apoie o 247

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) passou por momentos de tensão antes do debate da Band no domingo (16).

Uma parte dos estrategistas queria mudar na última hora as regras do confronto com Lula (PT), acreditando que o tempo que eles teriam para falar em cada bloco, de 15 minutos, administrados pelos próprios candidatos, era prejudicial ao candidato à reeleição, informa a jornalista MÔnica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Integrantes da campanha preferiam o formato em que uma pergunta tem cerca de dois minutos, e a resposta, no máximo três minutos. Embora mais engessado, esse formato protegeria Bolsonaro, que não saberia lidar com o tempo e poderia levar a pior diante de Lula.

Os estrategistas de Bolsonaro também tinham medo do formato que permitia caminhar livremente pelo cenário. Eles temiam que Bolsonaro perdesse pontos para Lula, que tem mais experiência de se movimentar em palanques, na linguagem corporal.

A tensão foi tanta no comitê da campanha bolsonarista que alguns integrantes defenderam que Bolsonaro simplesmente cancelasse a ida ao debate.

A ideia, no entanto, não vingou: os filhos de Bolsonaro sustentaram que ele deveria manter a presença no confronto, confiando que o pai se sairia bem mesmo diante de novas regras.

