Celso Amorim diz que Brasil estuda adesão à Nova Rota da Seda

247 — Em uma entrevista exclusiva ao Global Times, o assessor especial de assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, afirmou que o Brasil está considerando a possibilidade de aderir à Iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda.

A ICR é um programa grandioso de investimentos internacionais da China em infraestrutura. Segundo Amorim, o Brasil está interessado em entender quais são os projetos concretos que virão com a adesão e está aberto a estudar como pode se envolver significativamente.

Além disso, Amorim também comentou sobre a possibilidade de cooperação com a Huawei, enfatizando que o Brasil buscará a oferta mais economicamente viável e que melhor possa atender às necessidades do país, sem considerações ideológicas ou geopolíticas.

Em relação à proposta de uso de moedas próprias nas transações entre países emergentes, Amorim considerou natural a busca pelo uso de moedas próprias entre parceiros e destacou a importância de os países se libertarem da dominância de uma única moeda, especialmente porque a hegemonia do dólar pode ser usada politicamente para impedir transações com países sob sanções. Ele também mencionou a dificuldade de ampliar o comércio com o Irã devido a essa questão.

