Celso Amorim é nomeado assessor-chefe da assessoria especial de Lula

247 - O ex-chanceler Celso Amorim foi nomeado, nesta quarta-feira (4), assessor-chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), informa o Metrópoles.

O ex-ministro das Relações Exteriores tem forte influência no entorno do chefe do Executivo federal para assuntos internacionais.

Celso Amorim ocupou o Ministério das Relações Exteriores pela primeira vez entre os anos de 1993 e 1995. Representou o Brasil na missão permanente da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York e também em outros países no exterior.

Entre 2003 e 2010, comandou o Itamaraty na primeira gestão de Lula. Também foi ministro da Defesa do governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014.

