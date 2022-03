Censura a artistas do Lollapalooza remete aos tempos da ditadura, afirma PT

Apoie o 247

247 - O PT repudiou, em nota, a ação apresentada pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, e a decisão do ministro Raul Araujo, do TSE, que proibiu manifestações políticas de artistas durante o Lollapalooza. O ato “remete aos tempos da ditadura”, afirmou o partido.

O Tribunal não conseguiu contato com as empresas alvo da decisão, no entanto, e com isso a decisão se tornou inócua, ao menos para esta edição do festival de música, que se encerra neste domingo (27) em São Paulo.

A legenda lembra ainda que “a ação que motivou a decisão liminar foi movida por representantes de um governo que manifestamente repudia o debate, os artistas, a própria democracia”. Leia a íntegra da nota:

Censura a artistas do Lollapalooza remete aos tempos da ditadura

O Partido dos Trabalhadores repudia e recebe com extrema preocupação a decisão liminar de ministro do TSE sobre manifestações de artistas no Festival Lollapalooza, neste final de semana.

A decisão liminar remete aos tempos sombrios da censura prévia, que se abatia sobre artistas e todos que se manifestavam pela democracia em nosso país.

A luta pela democracia e liberdade de expressão custou o sacrifício e até a vida de brasileiros e brasileiras. E não teria sido vitoriosa sem a coragem de quem se manifestou contra o arbítrio, de quem expressou suas posições nos palcos ou nas ruas.

A ação que motivou a decisão liminar foi movida por representantes de um governo que manifestamente repudia o debate, os artistas, a própria democracia.

Não há e nunca houve qualquer relação entre o PT e os organizadores do festival. Mas temos um compromisso originário com a liberdade de expressão, que não pode ser tolhida, esteja ou não o país em ano de eleições presidenciais.

O PT está avaliando as medidas jurídicas cabíveis para restabelecer a liberdade de expressão, confiando que a Justiça corrigirá este grave erro. E somos solidários aos artistas atingidos pela decisão liminar.

Ninguém vai calar a voz do povo, ninguém vai amordaçar a democracia.

Gleisi Hoffmann, Presidenta Nacional do PT

Paulo Teixeira, Secretário-Geral do PT

Marcio Tavares, Secretário Nacional de Cultura

Janaína Oliveira, Secretária Nacional LGBT

