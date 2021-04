Ciro ataca Lula e diz que decisão do STF deve ser respeitada, mesmo sem admirá-la

"Não é possível que a população seja insultada em sua dignidade com essa sensação desagradável de que, se você tiver um bom advogado, a impunidade é prêmio para todo tipo de mal feito", afirmou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) ao atacar o ex-presidente Lula, que teve suas condenações anulada pelo STF e lidera as pesquisas eleitorais edit

247 - Após o Supremo Tribunal Federal (STF) anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) voltou a atacar o petista. "Palocci, braço direito do Lula, devolveu R$ 100 milhões! Fez delação premiada. O Sérgio Machado também devolveu milhões. Geddel, Eduardo Cunha… Não é possível que a população seja insultada em sua dignidade com essa sensação desagradável de que, se você tiver um bom advogado, a impunidade é prêmio para todo tipo de mal feito", disse o pedetista em entrevista a José Luiz Datena, à Rádio Bandeirantes.

"Ao Supremo cabe a última palavra. Temos que ter respeito, acatamento. Isso dito, não somos obrigados a admirar todas as decisões que os ministros tomam. Nesse caso, tudo foi feito errado. Em 2015, 2016, 2017, 2018 eu tentei avisar muitas vezes que o comportamento do então juiz Sergio Moro estava semeando nulidades. Não sou adivinho, dava para saber (…). Agora, estamos falando de condenações que levaram Lula a 580 dias de cadeia. Como o STF vai explicar que essa decisão é ‘não, não, estava tudo errado’? Só viram agora? Depois de tudo feito? Todas as coisas óbvias que aconteceram?", questionou.

Para o ex-ministro, "o lulopetismo é parte central do nosso problema". "Existiria o bolsonarismo radical se não fossem as contradições do PT? É uma pergunta simples, qualquer pessoa pode pensar. Não existiria. A população votou nesse despreparado porque perdeu emprego, assistiu a uma massa de escândalos (…). Agora, para enfrentar Bolsonaro, vamos obrigar o povo a esquecer tudo isso? O passado é uma roupa que não nos serve mais", acrescentou.

Lula lidera em pesquisa

Pesquisa Poderdata divulgada, na quarta-feira (14), mostrou que o ex-presidente Lula abriu 18 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro num cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

De acordo com o levantamento ex-juiz Sérgio Moro, condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é o político mais rejeitado do país, com 60% de rejeição. Em seguida ficou Ciro (57%).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.