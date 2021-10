"Ciro hoje está no caixão", diz Fernando Horta

De acordo com o historiador, o ex-ministro Ciro Gomes "faz um papel muito ruim", afirmou. "Em momentos de polarização não sobrevive quem está no centro", disse edit

247 - O historiador Fernando Horta sugeriu em seu canal no Youtube que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) não tem boas chances de subir nas pesquisas de intenções de votos e não está fazendo as articulações políticas como deveria. De acordo com o historiador, o Ciro "está sendo muito mal assessorado". "O Ciro faz um papel muito ruim", afirmou.

"Em momentos de polarização não sobrevive quem está no centro. Ou você está do lado das forças que elegem Luiz Inácio Lula da Silva ou você está do outro lado. Não existe terceira via", afirmou.

"Na atual situação, quem apoiaria Ciro não apoiaria a esquerda. Eles se dizem de esquerda para tentar carrear gente para o lado de lá. A maioria das pessoas que votou no Ciro não é pessoa de esquerda".

