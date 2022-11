Ciro Nogueira informou que Bolsonaro autorizou processo de transição, diz Gleisi Hoffmann

Ministro da Casa Civil teria informado que o Centro Cultural Banco do Brasil estará disponível para a equipe de transição a partir desta semana edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira que ouviu do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que o presidente Jair Bolsonaro já deu aval para o início do processo de transição entre governos.

Gleisi conversou na segunda-feira com Nogueira, que informou que estaria disponível a partir desta semana o Centro Cultural Banco do Brasil para que a equipe de transição se instale.

Também serão disponibilizados 50 cargos em comissão para a equipe, e um cargo de coordenador --que será ocupado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, segundo Gleisi--, além de 3,5 milhões de reais.

Bolsonaro até o momento não se pronunciou sobre a derrota. A previsão é que fale ainda nesta terça.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.