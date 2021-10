Ciro rompe "trégua de Natal" e ataca Lula, que lamenta autodestruição do pedetista

Em novo vídeo, Ciro Gomes criticou as alianças do ex-presidente Lula, que, em entrevista na semana passada, lamentou o fato de Ciro não pensar antes de falar edit

247 – O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, não cumpriu a promessa que havia feito de uma "trégua de Natal" em relação ao ex-presidente Lula. "Se você pensa em apoiar Lula por causa do que ele fez no passado, talvez fosse o caso de refletir mais profundamente. Você acha que ele terá condições de governar bem nos dias de hoje? Lembre que o Brasil mudou muito, e Lula não renovou as ideias? Será que ele se corrigiu e não vai repetir aqueles erros terríveis que você só descobriu depois? O pior é que você nunca viu ele pedir perdão pelos erros e está vendo ele se juntar, de novo, às mesmas pessoas", disse ele, em vídeo lançado nesta segunda-feira.

Em entrevista na semana passada, lamentou o fato de Ciro não pensar antes de falar. Confira a fala de Lula:

