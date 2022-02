CNT/MDA: Moro supera Lula e Bolsonaro em rejeição

De acordo com o levantamento, o ex-juiz parcial tem 58% de rejeição edit

247 - Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira (21), apontou que o ex-juiz parcial Sérgio Moro mais rejeição no comparativo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com Jair Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal GGN.

De acordo com o levantamento, Moro tem 58,2% de rejeição, contra 40,5% do petista e 55,4% de Bolsonaro.

As estatísticas apontaram que, na estimativa de votos estimulados, Lula tem 42,2%, quase 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

Na terceira posição aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT (6,7%), seguido por Moro, do Podemos (6,4%).

