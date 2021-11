Com 56% dos votos válidos e silenciado pela mídia, Lula mostra os números econômicos do tempo em que os brasileiros eram ricos

Ex-presidente, que hoje venceria as eleições presidenciais em primeiro turno, exibe os dados do período em que os brasileiros eram muito mais prósperos edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje seria eleito presidente da República com 56% dos votos válidos, segundo a pesquisa Quaest , fez questão de comparar os números econômicos das gestões petistas com os resultados desastrosos da economia após a administração golpista de Michel Temer e o regime neoliberal e neofascista de Jair Bolsonaro. Ao final de 2013, a renda per capita dos brasileiros era de US$ 16,9 mil. Hoje é de apenas US$ 6,8 mil, em razão do enfraquecimento da economia e da moeda brasileira.

O sucesso econômico da era Lula é incontestável, mas o ex-presidente vem sendo silenciado pela imprensa corporativa, que apoiou o golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e sua prisão política pelo ex-juiz Sérgio Moro, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Brasil fosse submetido a mais um choque neoliberal, que empobreceu os brasileiros e destruiu a imagem internacional do País. Nesta quinta-feira, Lula desembarca na Europa para mostrar ao mundo que o Brasil pode voltar a ser uma sociedade próspera.

