Com 6% dos votos, Ciro vê como 'desserviço' uma candidatura de Lula, que lidera nas pesquisas

247 - Com apenas 6% dos votos na pesquisa Poderdata sobre eleição presidencial, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) voltou a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apareceu na liderança do levantamento, com 52% dos votos em um eventual segundo turno (18 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro). "É um desserviço ao país a candidatura do Lula", disse o pedetista em entrevista ao jornal A Tarde (BA).

"Olha, eu luto muito para que o país tenha uma ocasião de se reconciliar. E o Lula é um fator de ódio. Isso não é justo. Mas não dá para disfarçar. Imagina, vamos antecipar um pouco como é que vai ser a campanha. Isso vai começar a ser visível agora. Não vai precisar chegar a 2022", disse.

De acordo com o ex-ministro, "o Bolsonaro vai começar e a cada pesquisa o Lula vai mostrar que ganha dele no primeiro turno, que ganha folgado dele no segundo turno".

"O Bolsonaro vai procurar avivar aquilo que deu vitória a ele e que derrotou o Haddad, qual é? O sentimento de frustração com o ex-petismo. Aí vem tudo. 'Ah, quem está roubando é o seu filho, não, porque o PT é corrupto, não, corrupto é você'. E o país aguenta isso? Essa é a questão. O país aguenta?", continuou.

"Então é um desserviço ao país a candidatura do Lula. O Lula devia sair da disputa eleitoral e se colocar com a responsabilidade de um ex-presidente que foi muito querido pelo povo em um discurso de unidade do país, reconciliação do Brasil. Não. É só oportunismo, é só molecagem, é só egoísmo, é só projeto pessoal. Então vamos enfrenta-lo. Vamos enfrenta-lo".

PML diz que "Ciro está voltando às suas origens da Arena"

Em análise feita no Bom Dia 247, nesta segunda-feira (19), o jornalista Paulo Moreira Leite destacou que, quando o Ciro "atuava no movimento estudantil, ele era membro da Arena Jovem".

"Agora, ele se encontra com o neto do ACM e irão sair juntos em aliança. É o desfecho de sua trajetória", reforçou o jornalista no programa.

