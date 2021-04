“Ciro está voltando às suas origens da Arena”, diz PML

“Quando o Ciro atuava no movimento estudantil, ele era membro da Arena Jovem. Agora, ele se encontra com o neto do ACM e irão sair juntos em aliança. É o desfecho de sua trajetória” aponta o jornalista Paulo Moreira Leite edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (19), analisa a nova articulação de Ciro Gomes, que se reuniu por cinco horas com ACM Neto para discutir aliança nacional contra o PT.

Segundo o jornalista, a veia de direita do pedetista não é nova. “Quando o Ciro atuava no movimento estudantil, ele era membro da Arena Jovem. Agora, ele se encontra com o neto do ACM e irão sair juntos em aliança. É o desfecho de sua trajetória”

“A aliança com ACM Neto, visando as eleições presidenciais, está sendo feita às claras, já pensando num segundo turno. Sendo assim, ao menos ilude menos gente”, acrescenta.

Saiba mais

O pedetista Ciro Gomes, que ontem disse que irá a Paris novamente em caso de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, está cada vez mais próximo da direita tradicional, segundo aponta reportagem desta segunda-feira da Folha de S. Paulo. "O presidente do DEM, ACM Neto, tem discutido com Ciro Gomes (PDT) uma solução conjunta para uma terceira via. Ambos reuniram-se recentemente, por cinco horas, na casa de Ciro, em Fortaleza. O compromisso deles é de que o PDT e o DEM buscarão um projeto para se contrapor a Bolsonaro e Lula", aponta a repórter Julia Chaib. Ciro deve apoiar ACM Neto na Bahia, na provável disputa contra o ex-governador Jaques Wagner.

