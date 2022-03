Conselho de Ética da Alesp aprova abertura de processo contra Arthur do Val

Apoie o 247

247- O Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou hoje (18) a abertura do processo que pode acabar na cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (sem partido). Após a apresentação da primeira defesa do deputado ontem (17), os membros do colegiado decidiram admitir a abertura do processo. A reportagem é do portal UOL.

As 21 representações enviadas ao Conselho pedem a cassação do mandato de Arthur, conhecido como Mamãe Falei —mas a penalidade depende do parecer do relator do processo, que ainda não foi indicado oficialmente. A presidente do Conselho, Maria Lúcia Amary (PSDB), deve nomear o deputado Delegado Olim (PP), apesar do protesto de outras deputadas do colegiado.

Votaram pela aprovação do processo os deputados:

Adalberto Freitas (União Brasil),

Enio Tatto (PT),

Barros Munhoz (PSDB),

Wellington Moura (Republicanos),

Erica Malunguinho (PSOL),

Campos Machado (Avante),

Marina Helou (Rede) e

A presidente do conselho, deputada Maria Lúcia Amary.

