Contarato pede detalhamento dos gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

Requerimento do senador inclui gastos entre 2019 e 2021 e exige dados pessoais do portador, responsável por autorizar o gasto, do favorecido e o valor pago edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Fabiano Contarato (PT-ES), membro da Comissão de Fiscalização, Transparência e Controle do Senado pediu à Secretaria-Geral da Presidência da República, de Luiz Eduardo Ramos, o detalhamento dos gastos da Presidência da República com os Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), os chamados cartões corporativos.

O requerimento do senador exige que sejam revelados dados como nome/CPF do portador, responsável por autorizar o gasto, nome/CNPJ do favorecido, e valor pago de todos os gastos entre 2019 e 2021.

De acordo com Contarato, a Secretaria-Geral da Presidência tem alegado que tais informações são sigilosas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Presidência tem se recusado a fornecer informações detalhadas e individualizadas sobre o uso destes cartões, atribuindo o rótulo de ‘sigiloso’. Se houver algum grau de sigilo, estou pedindo a transferência do sigilo com o tratamento próprio dessa espécie à documentação”, afirmou o senador em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, os gastos de Bolsonaro com cartões corporativos foram 18,8% maiores que os dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) entre 2015 a 2018. Até dezembro do ano passado, o chefe do Executivo tinha gastado R$ 29,6 milhões, frente aos R$ 24,9 milhões consumidos nos quatro anos da gestão Dilma-Temer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE