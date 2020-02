Damares reclama de homenagens a Lula e diz que Bolsonaro é mal compreendido

A ministra Damares Alves condenou o fato de Lula receber o título de cidadão honorário da capital francesa e defendeu Bolsonaro: "É muito incompreendido pelos jornalistas". Segundo ela, Bolsonaro "tem tentado um diálogo com jornalistas como nunca se viu na história do Brasil" edit

247 - Em entrevista exclusiva à RFI em Genebra, na Suíça, nesta quarta-feira (26) a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, lamentou o fato de Lula receber o título de cidadão honorário da capital francesa e defendeu Bolsonaro:

"O meu presidente tem tentado um diálogo com jornalistas como nunca se viu na história do Brasil, mas é insultado, criticado, humilhado. É muita violência da parte do jornalista. E, às vezes, o meu presidente brinca. Então, não perdoam uma brincadeira, não perdoam uma fala dele, incitam, e na confusão, o levam a falar o que ele não quer falar", afirmou ela, como informa o Portal UOL.

Questionada sobre o que achava da vinda do ex-presidente Lula à Europa (França, Suíça e Alemanha), a ministra perguntou à repórter: "Você quer dizer um bandido condenado por corrupção? Que, por um acaso, foi presidente do Brasil? Ele vai estar aqui?"