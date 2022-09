Debate desta quinta é decisivo para desfecho da eleição em 1º turno

Lula está em busca do voto útil para definir pleito no 1º turno, enquanto Bolsonaro tenta obter apoio fora da sua bolha de extrema-direita edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), voltam a se enfrentar no debate da TV Globo nesta quinta-feira (29), o último antes do primeiro turno das eleições.

O debate, previsto para as 22h30, poderá ser decisivo para os dois. A campanha do petista vê o evento como uma oportunidade para atrair votos úteis e indecisos e liquidar a fatura já no primeiro turno, enquanto a equipe do chefe do Executivo enxerga nele a possibilidade de ganhar uma sobrevida na corrida eleitoral.

Em todas as pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias, Lula lidera a disputa com mais de 50% dos votos válidos. No Datafolha do último dia 22, Lula tem 50% contra 35% de Bolsonaro. Na sondagem do Ipec da segunda-feira (26), o petista tinha 52% dos votos válidos e o ocupante do Palácio do Planalto, 34%. Nesta quinta-feira será divulgada uma nova pesquisa do Datafolha.

"Lula tem chance de ganhar eleição no primeiro turno e vai com esse sentimento para o debate", diz o deputado José Guimarães (PT-CE), um dos coordenadores da campanha do petista, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

Tranquilo quanto ao desenvolvimento da sua campanha nos dias finais antes da eleição, Lula minimizou a importância do debate e afirmou em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, na terça (27), que "não tem debate que vire o jogo".

Mas, segundo aliados do ex-presidente, Lula se concentrou para o debate, dedicando-se aos preparativos com um grupo de colaboradores.

Para o debate desta quinta, a orientação é que Lula seja incisivo em resposta aos ataques que receba.

Há uma expectativa de que Bolsonaro seja mais agressivo e provocador. Um aliado do ex-presidente diz ainda que é esperado que o candidato Padre Kelmon (PTB), substituto do bolsonarista Roberto Jefferson (PTB) na corrida eleitoral, faça dobradinhas com Bolsonaro, como fez no debate do SBT.

Lula vai dialogar com o eleitor, especialmente da classe média, vai se mostrar agregador e um defensor de um pacto contra a fome e pela reunificação do país.

Por sua vez, aliados de Bolsonaro avaliam que o debate presidencial da TV Globo é a oportunidade para que ele esboce reação e garanta vaga no segundo turno.

A estratégia de Bolsonaro deve ser a de fazer acusações contra Lula.

A campanha bolsonarista considera que o debate da Globo é a última chance para enfrentar diretamente Lula e causar estrago na imagem de Lula, o líder absoluto da disputa.

