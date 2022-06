STF anula decisão de Nunes Marques e deputado petista Márcio Macedo retoma mandato

Em nova derrota ao ministro indicado por Jair Bolsonaro, por 3 votos a 2, a Segunda Turma do STF manteve a cassação do deputado Valdevan Noventa (PL-SE) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 3 votos a 2, pela manutenção da cassação do deputado Valdevan Noventa (PL-SE), no início da tarde desta sexta-feira (10).

Desta forma, reverte-se a medida do ministro Kássio Nunes Marques, que havia derrubado a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em cassar Noventa por 'captação irregular de recursos para a campanha'.

Na votação desta sexta, Nunes Marques e André Mendonça foram contrários à cassação do deputado, enquanto Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram em favor da cassação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a 'queda' de Valdevan Noventa, o deputado Márcio Macedo, do PT, volta a assumir o mandato, aumentando a bancada do PT na Câmara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE