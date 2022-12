Delegado que foi alvo de Bolsonaro em 2019 é nomeado para combate à corrupção

Na época, Bolsonaro estava sob suspeita de interferir na PF para proteger seus familiares e aliados. A troca na superintendência veio justamente no auge das tensões edit

247 - O delegado Ricardo Saadi foi anunciado, nesta terça-feira (20), como o futuro chefe da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na próxima gestão da Polícia Federal (PF), pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Saadi foi alvo de Jair Bolsonaro (PL) em 2019, quando ainda era superintendente da PF no Rio de Janeiro, informa a Folha de S. Paulo. O atual chefe do Executivo o exonerou da superintendência regional do órgão alegando "questões de produtividade".

Ocorre que, na época, Bolsonaro estava sob suspeita de interferir na PF para proteger seus familiares e aliados. A troca na superintendência veio justamente no auge das tensões e acabou gerando divergências entre o chefe do Executivo e o então ministro da Justiça, o ex-juiz suspeito Sergio Moro.

A coluna Painel da revista Veja lembra que "o então chefe da corporação, Maurício Valeixo, desmentiu o presidente e afirmou que a substituição de Saadi já estava prevista e que ele havia sido promovido para chefiar o Serviço de Repressão aos Crimes Financeiros."

