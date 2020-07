Bolsonaro, defensor do Escola sem Partido, diz que professor não tem mais o prestígio de antes: "temos que resgatar isso daí"

247 - Em cerimônia de posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesta quinta-feira (16), Jair Bolsonaro seguiu o tom do novo comandante do MEC e falou em "resgatar" o respeito e prestígio dos professores brasileiros.

No início de seu mandato, o projeto "Escola Sem Partido", que ataca a autonomia do professor, era uma das fortes bandeiras de Bolsonaro, que acusava os profissionais da educação de doutrinarem os alunos com ideias comunistas.

Bolsonaro ainda contou que, em conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que "o que liberta um País, o que liberta um homem não são programas sociais, é o conhecimento, e esse conhecimento vem, em grande parte, do Ministério da Educação", em uma crítica clara à agenda social brasileira. Vale ressaltar que o acesso de muitas pessoas ao ensino superior, por exemplo, se dá por meio de programas sociais.

Veja o que falou Jair Bolsonaro:

"Milton, te ouvindo falar agora há pouco lembrei-me um pouco do meu tempo de estudante. Também sempre estudei em escola pública e vindo dessa região mais pobre [de São Paulo] logrei êxito em concurso de admissão da escola preparatória do Exército de Campinas, pouco mais de 40 mil candidatos para 200 vagas. E logo depois também em concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde em torno de 40 mil candidatos, 38 vagas. Tudo isso sem cursinho. Naquela época, Milton, te ouvindo falar aí, o professor não só tinha como exercia sua autoridade na sala de aula. Lembro-me dos anos 60, nos momentos de festa na cidade, quando havia um casamento, por exemplo, as primeiras pessoas das listas a serem convidadas eram os professores. Temos que resgatar isso daí. Os professores são praticamente nossos segundos pais, são aqueles a quem nós devemos respeito e reconhecimento por aquilo que nos ensinam e que ficará para sempre em nossas vidas. Não é fácil a vida de professor nos dias atuais. Tentaram consertar mas na verdade se equivocaram. Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis no Brasil, e com toda a certeza a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. É um ministério grande, complexo, com autonomias nos setores, dependendo muitas vezes dos conselhos para tomar decisões. Não é fácil a vida do ministro, e dele, em grande parte, depende o futuro da nossa nação. Já disse ao Paulo Guedes: o que liberta um País, o que liberta um homem não são programas sociais, é o conhecimento, e esse conhecimento vem, em grande parte, do Ministério da Educação. Sabemos da sua dificuldade, sei que você está fazendo agora uma transição com o Vogel, um companheiro nosso, um executivo do Weintraub, que nos deixou há pouco tempo. Tenho certeza que a transição será tranquila. Você terá como, pontualmente, colocar gente ao teu lado com o mesmo espírito seu, se bem que pode ter certeza que grande parte do ministério pensa como você. Eles agora, na sua pessoa, terão como fazer valer o seu potencial para que venhamos então a dar o melhor do seu ministério para o Brasil, fato esse que nos libertará. Prezado Milton Ribeiro, muito obrigado por aceitar esse desafio. Realmente nas poucas vezes que conversamos você demonstrava que estava preocupado em assumir essa função, os desafios são enormes, e você disse certa vez que estava deixando algumas rotinas, algumas comodidades para enfrentar um grande desafio longe do seu habitat. Tenho certeza que com teu espírito também de infante, já que foi R2 de nosso Exército brasileiro, saberá muito bem conduzir essa tão importante pasta para o futuro do nosso Brasil".

