Ministro da Educação diz que 'jamais falou em violência física', mas que professor perdeu autoridade

247 - O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana, tomou posse nesta quinta-feira (16). Jair Bolsonaro participou de forma virtual da cerimônia, por meio de videoconferência. Bolsonaro testou positivo para Covid-19 pela segunda vez nesta quarta-feira (15).

Em seu discurso de posse, Milton Ribeiro defendeu a importância da educação pública, negou críticas sobre um vídeo seu que circulou na internet , no qual fez um discurso estimulando a educação de crianças com violência física, e apontou "implementação equivocada" de políticas educacionais, que fizeram com que o professor perdesse a autoridade em sala de aula, levando à violência por parte de alunos, o que segundo ele também deve ser criticado.

Depois de dizer que estudou em escola pública ao longo da vida, relata que recebeu de Jair Bolsonaro o "honroso" pedido para ssumir o Ministério da Educação. "Entre outras coisas ele me disse: 'olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante de professor'. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação do presidente. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação no nosso país, haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA".

Sobre as críticas que recebeu, rebateu: "Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática, que faz parte de um passado que não queremos de volta. Entretanto, vale lembrar que devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula e o que agora existe por muitas vezes são episódios de violência física de alguns maus alunos contra professores. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade devem se posicionar quanto a tais episódios com a mesma intensidade", defendeu.

"Muitas vezes o que acontece é que a gente vê na TV, professores sendo agredidos e desrespeitados. Aquilo que eu puder como ministro da Educação apoiar as iniciativas, nós precisamos resgatar o respeito pelo professor. Tenho consciência de que não iremos solucionar o problema de educação no Brasil, mas procuraremos sim, com a ajuda de Deus, deixar um legado positivo e de esperança para as gerações futuros", completou.

