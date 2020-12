Depois de implodir a frente ampla, Ciro Gomes bomba nas redes

247 - O nome de Ciro Gomes está sendo fortemente citado no Twitter - por pessoas ligadas a diferentes partidos ou por jornalistas - depois de ele implodir a frente ampla quando fez ataques a Flávio Dino, a Guilherme Boulos e ao PT em uma entrevista.

Num balanço sobre as eleições feito em conversa com José Luiz Datena , ele classificou Boulos como integrante da “esquerda radical”, afirmou que o governador do Maranhão “perdeu a noção da realidade” por ter ido votar com a camiseta ‘Lula Livre’ e disse que o PT é corrupto.

As repercussões foram muitas. Flávio Dino escreveu na rede social que não iria responder para não criar “conflito desnecessário” e prejudicar uma frente visando 2022. Em entrevista ao Boa Noite 247 nesta segunda, Dino reforçou sua posição, mas disse que discorda da forma como Ciro faz as críticas, atacando outros políticos.

Confira abaixo outras reações:

Ao atacar Flávio Dino, além de repetir agressões ao PT e a Lula, Ciro Gomes dá mais uma contundente prova de ruptura com a oposição de esquerda e transição para uma zona fronteiriça com a direita neoliberal. Seu centrismo se alimenta do antipetismo. Agora também do anticomunismo. — Breno Altman (@brealt) November 30, 2020

assim como ficou com inveja de haddad em 2018 por ter conquistado mais eleitores que ele, ciro tá com inveja de flávio dino porque sabe muito bem que, ao usar a camiseta "lula livre" no dia da eleição, dino se colocou à disposição para ser o candidato de lula em 2022 — cynara menezes (@cynaramenezes) November 30, 2020

morde e assopra (mas só depois que recebeu um tapa de luva de dino) https://t.co/BcW4rXTVA1 December 1, 2020

pelas respostas, o "lulopetista radical", seria o fã acrítico de Lula e do PT. Massa.



Mas por qual motivo meter o "radical" nisso? É para pegar carona no sucesso da "teoria" das ferraduras? — Jones Manoel (@_makavelijones) November 30, 2020

Não responderei a Ciro Gomes. Por duas razões: primeiro, tenho respeito e apreço por ele. Segundo, é a minha contribuição para que o campo nacional-popular caminhe unido. Não me cabe acirrar conflitos desnecessários. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 30, 2020

Parece que Ciro Gomes finalmente conseguiu criar uma frente ampla contra ele próprio. Já tá quase pior que Bolsonaro — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) December 1, 2020

Em uma única entrevista, Ciro chama o PT de corrupto, Flávio Dino de maluco ("fora da realidade") e Boulos de esquerdista radical. O caminho até 22 será longo, se é que haverá algum... https://t.co/DDTkYPidTi — Guilherme Mello (@GuilSMello) November 30, 2020

