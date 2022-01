Depois de mentir, Zambelli recua e admite que viajou aos EUA com verba pública

Turismo da deputa nos EUA e envolveu o pagamento de 4 diárias e meia no valor de R$ 2.431,04 cada, totalizando R$ 10.939,68 edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) admitiu, nesta terça-feira (25), ter utilizado verba pública em sua viagem aos Estados Unidos para participar da Marcha Nacional pela Vida, contra o aborto, realizada em Washington no último sábado (22), informa O Globo.

Depois de ter mentido ao afirmar que utilizou recursos próprios para custear o turismo nos EUA, a deputada voltou às redes sociais alegando que a Câmara a enviou em missão oficial para “defender a vida” e que os questionamentos sobre as despesas são uma “desculpa esfarrapada dos apologistas da morte”.

Segundo o portal da Câmara dos Deputadas, a viagem em “missão oficial de Zambelli, entre os dias 19 e 23 de janeiro, teve o objetivo de “participar do evento March for Life e de visita ao parlamento americano”, e envolveu o pagamento de 4 diárias e meia no valor de R$ 2.431,04 cada, totalizando R$ 10.939,68.

