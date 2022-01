Zambelli mente, diz que pagou viagem aos EUA com recurso pessoal, mas é desmascarada nas redes

Apoie o 247

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi pega mentindo em suas redes sociais nesta terça-feira (25) e a #mamatadaZambelli foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

O motivo: Zambelli passou dias nos EUA usando dinheiro público para visitar seus ídolos da extrema-direita e também para participar de uma marcha mundial anti-aborto.

Questionada sobre as origens do dinheiro usado para o turismo, ela justificou que usou recursos pessoais.

No entanto, basta uma simples busca no site da Câmara dos Deputados para provar que Zambelli mentiu. Custos com passagens e hospedagens foram pagos com recursos públicos.

Quatro diárias no hotel ultrapassam R$ 10 mil reais, como aponta o site.





Veja a repercussão:

Não é ilegal, mas é uma mamatinha bacana hein! Passaporte diplomático pra família Zambelli toda válido até 2023. #MamataDaZambelli pic.twitter.com/P8WPUzItO4 — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) January 25, 2022

COMÉ QUE É? Não podemos questionar pq não somos seus eleitores @CarlaZambelli38???



Acho que a 'senhoura' é FUNCIONÁRIA PÚBLICA, né kirida?!#MamataDaZambelli pic.twitter.com/aka3UZtqBC — Mary 🇧🇷🤡💸 (@Luara_25046) January 25, 2022

Zambelli tá sendo exposta!! #MamataDaZambelli no top 5 em pleno dia de BBB e live histórica do Casimiro!



Carla Zambelli disse que foi pros EUA encontrar com criminosos trumpistas com recursos próprios mas recebeu R$ 2400 por dia em que esteve nos EUA!!



Comente #MamataDaZambelli

