Dilma: "Moro agora deve ser julgado por todos os seus crimes"

Alvo do golpe de 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff lembrou que o ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, destruiu milhões de empregos, a democracia e também cometeu o crime de traição nacional edit

247 – Alvo do golpe de 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff celebrou a condenação do ex-juiz parcial Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal e agora cobra que ele seja punido por todos os crimes que cometeu contra a democracia e a economia brasileiras. "O STF corrige o maior atentado contra a Justiça cometido na história do Brasil. Confirma que um juiz parcial e faccioso comandou um grupo de procuradores que abusavam de seu poder para fabricar acusações, condenar um inocente e destruir o estado democrático de direito", escreveu Dilma.

"A decisão histórica dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmem Lúcia restabelece a verdade, invalida todas as decisões tomadas por Moro e seus subordinados e devolve a Lula a condição de inocente das acusações injustas que sofreu. O caráter prepotente, discricionário e ilícito das práticas de um Juiz que conspirou contra o réu, mancomunado com um grupo de procuradores, recebeu um rotundo BASTA da mais alta corte do Judiciário brasileiro", prosseguiu Dilma.

"Apesar disso, o estrago que cometeram é irreparável: a interferência política para eleger um presidente neofascista, a destruição de grandes empresas e de milhões de empregos, a volta da fome e da miséria. Sobretudo, a complacência diante da doença e das mortes. Moro e seus comandados devem ser julgados por seus crimes, com respeito ao devido processo legal e pleno direito de defesa, algo que sempre negaram a Lula", finalizou a ex-presidente.

