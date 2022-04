Diretório Nacional do PT aprova federação com PCdoB e PV

De acordo com este modelo, os partidos passam a funcionar como uma única legenda no Congresso edit

247 - A Direção Nacional do PT confirmou, durante reunião nesta quarta-feira (13), a aprovação da federação com o PV e com o PC do B. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisará o processo.

De acordo com este modelo, os partidos fazem uma união por pelo menos quatro anos, e passam a funcionar como uma única legenda no Congresso. Por consequência, eles dividem fundo partidário, tempo de televisão e unificam o conteúdo programático.

Também foi aprovado nesta quarta o estatuto da federação. O documento define as diretrizes, deveres e direitos da união entre os partidos e o espaço interno de cada legenda.

