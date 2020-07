Efeito Gilmar: Forças Armadas pressionam Bolsonaro por decisão na gestão Pazuello

247 - Após as declarações do ministro do STF Gilmar Mendes sobre a grande participação de militares no Ministério da Saúde durante a pandemia de coronavírus, as Forças Armadas pressionam Jair Bolsonaro por uma definição na pasta, de acordo com os jornalistas Caio Junqueira e Thais Arbex, da CNN.

O Exército entende que o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, deve ser efetivado no cargo ou retornar para os serviços militares. As Forças Armadas reagiram duramente contra Gilmar Mendes, mas parecem ter ouvido as críticas do magistrado.

Em conversas reservadas, Pazuello deixa claro que não objetiva assumir em definitivo o Ministério da Saúde e chegou a afirmar que não tem apego ao cargo.

O Palácio do Planalto pretendia segurar Pazuello até agosto, mas uma troca pode ocorrer ainda em julho.

