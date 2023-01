Eliziane Gama anuncia mudança para o PSD

Apoie o 247

247 - A senadora Eliziane Gama anunciou nesta terça-feira (31) que mudou do Cidadania para o PSD, um dia depois de a senadora Mara Gabrilli também aceitar o convite de Gilberto Kassab e deixar o PSDB.

O anúncio ocorre na véspera da eleição para presidente do Senado, que tem o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, também do PSD, como favorito.

"Saio do Cidadania agradecida a Roberto Freire, certa de que cumpri uma boa missão e fiz grandes amigos. A partir de hoje o PSD será minha casa. Agradeço os convites de Gilberto Kassab, Otto Alencar, Rodrigo Pacheco e o apoio do amigo [ministro da Justiça] Flávio Dino", escreveu a senadora no Twitter.

Saio do Cidadania agradecida a @robertofreire, certa de q cumpri uma boa missão e fiz grandes amigos. A partir de hj o PSD será minha casa. Agradeço os convites de @gilbertokassab, @ottoalencar , @rodrigopacheco e o apoio do amigo @flaviodino. Vamos juntos melhorar nosso país. pic.twitter.com/9UPvpfswwk — Eliziane Gama (@elizianegama) January 31, 2023

