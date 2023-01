Moro apanha nas redes após declarar voto em Marinho

Ex-juiz suspeito e senador diplomado decidiu se unir ao bolsonarismo no Senado e disse que fará "oposição firme" ao governo Lula edit

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal em 2021, escreveu nesta terça-feira (31) uma mensagem de apoio ao senador Rogério Marinho (PL-RN) na eleição para a presidência da Casa.

"Apoiarei @rogeriosmarinho para a Pres do Senado. Nada contra o Sen Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao Gov do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção", escreveu o ex-juiz.

Moro era juiz da antiga Lava Jato. Foi condenado pelo STF em 2021 e tentaria candidatura ao Congresso (Senado ou Câmara) por São Paulo, mas foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral. Decidiu, então, ser candidato pelo Paraná.

Apoiarei @rogeriosmarinho para a Pres do Senado. Nada contra o Sen Rodrigo Pacheco.Meu voto será a favor da oposição firme ao Gov do PT.Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) January 31, 2023

