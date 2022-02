Em despedida do TSE, Barroso lembra de "exaltações" de Bolsonaro à ditadura e à tortura: 'colocou tanques de guerra na rua'

Apoie o 247

ICL

247 - Barroso deu a declaração ao fazer um discurso em sua última sessão como presidente do TSE. No próximo dia 22, os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomarão posse como novos presidente e vice do TSE. A reportagem é do portal G1.

"A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque se destinam a silenciar a expressão dos outros", declarou Barroso nesta quinta.

No discurso, Barroso disse também que "nos últimos tempos" a democracia e as instituições "passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o ministro, "não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes".

Nesse trecho, Barroso citou, por exemplo, as manifestações em frente ao Exército que pediam a volta da ditadura militar; o desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes; a ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes; manifestação de 7 de Setembro; ameaça de não renovação de concessão de empresa de jornalismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE