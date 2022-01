Em entrevista à CBN do Vale do Paraíba, Lula diz que é preciso eleger Congresso "mais social e humanista" em 2022

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista à Rádio CBN do Vale do Paraíba, São Paulo, nesta quarta-feira (26) reafirmou a importância de eleger em 2022 um Congresso Nacional "mais social e mais humanista".

Segundo o petista, não basta elegê-lo presidente se seu governo não tiver governabilidade. Lula é favorito em todas as pesquisas eleitorais. "Nós precisamos eleger em 2022 um conjunto de deputados que tenham uma visão mais social e mais humanista do país. Não podemos ter um congresso que transformou o presidente, um boquirroto que falou besteiras na campanha eleitoral, em refém".

"Eu digo para todo mundo que o problema não é ganhar as eleições, é ganhar e conseguir consertar o país. Porque o Brasil está muito mais desestruturado do que em 2003; a inflação está maior, o custo de vida, o desemprego e os prejuízos salariais estão muito maiores", disse também.

Lula voltou a comentar a possível formação de uma chapa com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido). "Uma chapa para presidente depende de 2 fatores: eu decidir ser candidato, o que farei entre fevereiro e março, e a ida do Alckmin para um partido que se alie com o PT. Eu, se voltar a governar esse país, é pra fazer mais do que eu fiz".

