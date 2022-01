Em 'live' com Fernando Henrique, Temer e empresários, Doria acena para unificação de candidaturas de centro-direita até julho

Iniciativa do grupo “Paralatório S/A”, que reúne empresários, profissionais liberais e políticos, teve baixa audiência no YouTube e mostrou um Doria “cansado” edit

247 – Antes mesmo do início formal da já longa campanha eleitoral de 2022, um dos pretendentes a protagonistas do pleito, o governador de São Paulo João Doria (PSDB), dá sinais de desânimo e de cansaço ante a larga vantagem do adversário que sempre quis combater – o ex-presidente Lula (PT) – e o antagonista acidental que o atropelou ultrapassando-o pela extrema-direita – Jair Bolsonaro (PL). Numa live transmitida pela plataforma YouTube no último domingo, convocada pelo grupo Paralatório S/A, Doria revelou que pretende propor uma unificação de candidatos à Presidência que não dialogam nem com Lula, nem com Bolsonaro.

“Teremos que ter competência, paciência, discernimento e humildade para construir essa opção fortalecida, se possível com uma única candidatura”, disse ele no debate. Àquela altura, ao vivo, a audiência era vexaminosa para um aspirante à Presidência de uma sigla que venceu duas eleições nacionais (1994 e 1998): sequer uma centena de telespectadores, em que pese dois ex-presidentes – Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer – estarem on line com o governador paulista. Por volta das 10h10min da manhã da segunda-feira 31/01, a contabilidade do canal no YouTube marcava 326 visualizações para o programa. “Não é algo obrigatório, mas é algo que faz sentido, já que temos dois extremos liderando a campanha eleitoral", disse. "Isso só vai se materializar provavelmente entre o final de junho e o início de julho”, seguiu Doria.

Ele elencou como candidatos que podem se unir em torno de um único nome o ex-juiz (considerado parcial e incompetente pelo STF) Sérgio Moro (Podemos), o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda e da Integração Ciro Gomes (PDT), a senadora Simone Temet (MDB), o senador Alessando Vieira (Cidadania, que negocia uma Federação com o PSDB) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD, partido que pode estar construindo uma aliança com o ex-presidnete Lula).

