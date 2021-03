Em meio ao caos e mortes, Bolsonaro tem encontro com Latino

O artista afirmou que foi recebido para um encontro, em meio a uma crise militar, mortes e caos no país, para discutir as dificuldades da classe artística durante a pandemia da covid-19 edit

247 - No momento mais crítico da pandemia e envolto numa crise mlitar, o cantor Latino visitou o Palácio do Planalto nsta terça-feira (30) para conversar com Jair Bolsonaro e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD). Todos descartaram o uso de máscara.

Segundo informação do portal Splash, o artista afirmou que foi recebido para um encontro, em meio a uma crise militar, para discutir as dificuldades da classe artística durante a pandemia da covid-19.

"Fui buscar alternativas para tentar fazer a minha parte para ajudar o entretenimento de alguma forma. Levei algumas ideias e foi muito bom. Chegou a hora de unir forças e encontrar saída para o show business.", disse Latino.

