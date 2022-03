Em mensagem no WhatsApp, Bolsonaro dá pistas das razões pelas quais fecha com Putin e é pró-Rússia: seria a "Nova Ordem Mundial"

Apoie o 247

Por Luís Costa Pinto, do 247 – Abusando de seu estilo bronco de falar aos solavancos, que se reflete na forma como escreve, Jair Bolsonaro usou o aplicativo WhatsApp para dirimir as dúvidas sobre o lado para o qual torce na guerra da Ucrânia, desencadeada a partir das agressões e invasões russas ao território ucraniano. No texto, revelado em nota da coluna do jornalista Lauro Jardim na página do jornal O Globo , ele deixa claro ainda os motivos da preferência pela Rússia e de uma vitória de Vladimir Putin no conflito que o líder autocrata russo iniciou há uma semana com os primeiros bombardeios.



“O comunismo tem outro nome, se chama Progressismo e seu berço é a Europa”, escreveu Bolsonaro a alguns de seus seguidores numa postagem que tinha até título: “A única verdade”. É, na verdade, uma coleção de besteiras desconexas. Todas elas costuradas com advertências meio apocalípticas. Nele, lê-se que a “a Nova Ordem Mundial”, reduzida a “NOM”, teria por objetivo fazer com que “imperialistas” abrigados nos EUA e na Europa governassem todo o resto do mundo – o Brasil ocuparia o lugar de “horta”, segundo ele – e somente Rússia, China e a Liga de Países Árabes estivessem de fora desse arranjo.

Os delírios bolsonaristas, saídos do WhatsApp do próprio Bolsonaro, segundo o colunista de O Globo, bebem nas fontes de maluquices professadas confessamente por Olavo de Carvalho (morto em janeiro nos Estados Unidos) e pelo cientista político russo Alexander Durgin, guru de Putin (ou, por outra, uma espécie de neo-Rasputin do autocrata abrigado no Kremlin). São ideias e conceitos tresloucados que encontram simpatia na extrema-direita brasileira e, também, em alguns núcleos da extrema-esquerda local. A mensagem de WhatsApp reforça a sensação de que a aposta na radicalização ideológica, com o uso da guerra da Ucrânia, será arma eleitoral lançada mão à farta por Bolsonaro

Leia a seguir a íntegra da mensagem de Jair Bolsonaro no WhastApp (no formato em que ele a postou):

“A única verdade

- A Rússia não é a União Soviética;

- Vladimir Putin não é Stalin;

- USA não é mais uma nação virtuosa;

- Só existe a Rússia, a China e a Liga Árabe capaz de enfrentar a NOM (Nova Ordem Mundial);

- O comunismo tem outro nome, se chama Progressismo e seu berço é a Europa;

- O Brasil está no radar da NOM e de toda a esquerda. Três ministros do STF e a mídia brasileira (via fraude eleitoral), estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou seu país;

- Os mesmos que desejam que o Presidente brasileiro tome uma posição firme no conflito Rússia X Ucrânia, são aqueles que desejam tomar de nós a Amazônia.

- Se Bolsonaro não tivesse corrido para fazer aliança com Putin (fertilizantes, ...), nem eleições teríamos;

- Tirem as máscaras de pano e as que encobrem a verdade!!

- Pela primeira vez na vida, encarem a realidade nua e crua - a NOM está pronta para instalar um governo hegemônico mundial e o Brasil será a horta dele!!

- O comunismo se transmutou, voltou para o seu berço europeu, agora não prega mais lutas de classes e sim pautas, como as do preconceito, minorias, sexuais, machismo ...

- Prega a morte de Deus e a submissão de todas as nações a uma minoria com poder e dinheiro capaz de submeter toda a humanidade!

- Chega de cegueira! Canadá já caiu! França, Inglaterra, Alemanha e agora os USA, são apenas vassalos da NOM!

- Apoiemos e confiemos no nosso Presidente nas suas decisões ou seremos aniquilados como nação!"

