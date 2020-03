Em Miami, Bolsonaro volta a mentir e a culpar governadores por alta de combustíveis

247 - Em um vídeo postado no Twitter pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro conversa com o ex-piloto Emerson Fittipaldo em uma churrascaria em Miami, de quem ouve um apelo para que se apoie pilotos brasileiros, afirma que não fez “ataques ao Congresso” e defende a devassa que fez no Inmetro recentemente, demitindo toda a diretoria do órgão.

Um ponto da fala de Bolsonaro, porém, é o novo ataque que faz aos governadores, reforçando uma tese mentirosa de que eles são responsáveis pelo alto preço dos combustíveis.

“Emerson, pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível, a última foi 5% na refinaria. Sabe quanto baixaram na bomba? Zero. Esse é o Brasil”, criticou.

Em seguida, ele debochou de uma nota conjunta assinada por 23 governadores na ocasião em que fez uma declaração similar sobre os combustíveis. “E quando eu falo de quem é a responsabilidade, pessoal faz listinha, assinam 15, 20 personalidades para dar pancada em mim. ‘Tô atingindo governador’. Não tô atingindo, tô mostrando a realidade”, disse ainda.

Ao contrário do que diz Bolsonaro, porém, a gasolina está nas alturas porque a política de preços da Petrobras é a mesma que foi implantada pelo PSDB após o golpe de 2016, que reajusta os combustíveis pelo dólar e pelo valor do barril.

Assista: