Em vídeo, Frederick Wassef disse que não sabia onde estava Queiroz por não ser advogado dele

247 - Advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, que escondeu Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia (SP), disse recentemente em entrevista concedida à jornalista Andréa Sadi que “não sabia onde estava o Queiroz”. “Não sei, não sou advogado dele”, declarou. Mas a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (18), apontou o contrário. Queiroz estava escondido em um imóvel de Wassef, advogado do parlamentar, no interior de São Paulo.

O ex-assessor foi levado para unidade da Polícia Civil no Centro da capital paulista, onde deverá passar por exame de corpo de delito. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do estado do Rio de Janeiro. Investigadores apuram um esquema de corrupção que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio - o parlamentar era deputado estadual.

