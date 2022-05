Eu tenho é pena, diz Bolsonaro sobre defensores do AI5

Bolsonaro legitimou os atos antidemocráticos realizados no 7 de Setembro e 1º de maio e disse que pessoas contrárias aos atos são "psicopatas e imbecis" edit

247 - Em conversa com apoiadores neste domingo (15), na Praça dos Três Poderes, Bolsonaro disse que deve “ter pena” das pessoas que defendem a volta do Ato Institucional nº 5 (AI5), regime militar que fechou o Congresso Nacional em 1968, informa o Poder360.

“Olha só, você acha que isso tem repercussão? O maluco levanta uma faixa lá ‘AI-5’. Existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa do AI-5. Você tem que chegar para ele, da imprensa, ‘amigo, o AI-5 foi lá na época dos anos 60 que tinha ato institucional (…) não existe isso. Você tem que ter pena dessa pessoa”, declarou Bolsonaro.

O mandatário legitimou as manifestações antidemocráticas realizadas no 7 de Setembro e 1º de maio por seus apoiadores, e chamou de “psicopatas” as pessoas que condenam os atos.

“Eu classifico como psicopata, imbecil, aqueles que duvidam de manifestações espontâneas como o 7 de Setembro ou o 1º de maio como se fossem atos antidemocráticos. Então, eu classifico quem chama isso de atos antidemocráticos como pessoas psicopatas ou imbecis”, disse.

