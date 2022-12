Ex-chanceler de Dilma é cotado para assumir Itamaraty

Apoie o 247

247 - O último chanceler do governo de Dilma Rousseff, o embaixador Mauro Vieira, é o mais cotado para o comando do Itamaraty no governo Lula, é o que afirma o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no Metrópoles.

Segundo o jornalista, o nome de Vieira ganhou força após ele receber o apoio do ex-ministro Celso Amorim. “Pessoas próximas a Lula afirmam que o aval de Amorim sacramentou a escolha”, destaca a reportagem.

A nomeação de um embaixador para o Itamaraty é sinal de prestígio para diplomatas de carreira, e principalmente para Celso, que seguirá tendo forte ascendência sobre a política externa.

